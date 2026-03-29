בעקבות פרסום סרוגים: משפחות שכולות דורשות לחזור ללחימה בעזה

בעקבות הפרסום בסרוגים על אזהרתו של אלוף פיקוד הדרום על ניצול המצב להתעצמות מחודשת של החמאס דורשות משפחות שכולות לחזור מיידית להכרעת החמאס והשמדתו "כל עיכוב נוסף רק מקרב את העימות הבא בתנאים קשים יותר עבור מדינת ישראל"

משפחות שכולות מפורום הגבורה הגיבו הערב (ראשון) לפרסום בסרוגים לפיו אלוף פיקוד דרום, יניב עשור, הזהיר כי חמאס מנצל את הפסקת האש לבניית כוחו ושיקום המנהרות, וכן מנצל את ההתרכזות בזירה האיראנית ובלבנון בכדי לשקם את היכולות הצבאיות שלו. הדברים מצטרפים לכך שבשבוע שעבר צה"ל סיכל מהאוויר את פעילותן של שתי חוליות מחבלי נוח'בה שהסתובבו בגלוי בעזה.

בפורום הגבורה, המאגד עשרות משפחות שכולות לחיילים שנפלו במהלך המלחמה, התייחסו לדברי אלוף פיקוד הדרום כאל קריאת השכמה חריפה ומדאיגה. "כאשר מפקד בכיר בצה"ל חושף כי חמאס מנצל את הפסקת האש לשיקום מנהרות, גיוס מחבלים והתעצמות מחודשת - זוהי עדות ברורה לכשל המסוכן שבהמשך ההמתנה וההבלגה" נאמר. "לא ייתכן שמדינת ישראל תעמוד מנגד בזמן שהאויב בונה את עצמו מחדש לקראת הסבב הבא".

לדבריהם, "המציאות הזו כבר הוכיחה את עצמה בעבר, וכל דחייה בפעולה רק מגדילה את המחיר שנשלם בעתיד, בדם לוחמים ואזרחים".

"עצירת הלחימה ללא פירוק מלא של יכולות הטרור של חמאס הייתה טעות אסטרטגית חמורה, שאותה עוד ניתן, וצריך, לתקן" הוסיפו והזהירו. "אסור לחזור למציאות סבבים, אלא להכריע אחת ולתמיד. למען ביטחון אזרחי ישראל, למען הלוחמים בשטח ולמען זכר הנופלים, יש לפעול באופן מיידי, נחוש וללא היסוס".

"צה"ל הוכיח שיש לו את היכולת לפגוע קשות בחמאס, וכעת נדרשת החלטה ברורה לאפשר לצה"ל להשלים את המשימה ולא לעצור באמצע הדרך" סיכמו בפורום. "כל עיכוב נוסף רק מקרב את העימות הבא בתנאים קשים יותר עבור מדינת ישראל".