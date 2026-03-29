בימים הקרובים: בכיר בצה"ל באזהרה חמורה

ברקע המלחמה באיראן, בכיר בצה"ל מזהיר מפניי חזית נוספת ודורש חזרה ללחימה בקרוב. בימים הקרובים: הערכת מצב יחד עם שר הביטחון כ"ץ

מפקד פיקוד הדרום, האלוף יניב עשור, מוביל קו התקפי ודוחף לחידוש הלחימה ברצועת עזה במטרה להכריע את חמאס ולפרקו מנשקו.

לפי הערכות המצב בפיקוד הדרום, חמאס פועל לנצל את הזמן שחלף כדי לשקם את תשתיותיו הצבאיות ולחזק את משילותו ברצועה. כך דווח אמש (שבת) בוואלה.

על פי הדיווח, בפיקוד הדרום מזהים מגמה מדאיגה בהובלת מפקד חמאס ברצועה, עז א-דין אל-חדאד, שמטרתה "להרוויח זמן" לצורך גיוס פעילים חדשים, אימונם ושיקום מערך המנהרות והחמ"לים של הארגון.

גורמים בפיקוד טענו כי צה"ל צריך להתעורר בקרוב מאוד, שכן בכל יום שעובר חמאס מתעצם, מבסס את כוחו ברצועה ויהיה קשה לשמר את הישגי צה"ל ברצועה.

האלוף עשור שואף לחזור ללחימה במטרה להשיג הכרעה ולא להסתפק ביישום אוטומטי של תוכנית הנקודות של טראמפ. בראייתו של אלוף הפיקוד.

בעקבות דרישתו של האלוף, צפוי הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, לקיים בימים הקרובים הערכת מצב בנושא יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ.



