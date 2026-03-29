הקרע בשמאל מחריף: יאיר לפיד במתקפה חריפה נוספת

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, תוקף את חבריו לגוש בעקבות חילופי ההאשמות בתקשורת סביב שאלת ההובלה: "אנחנו מתמודדים מול יריב מסוכן ומנוסה, מול נתניהו אסור להיות שאננים"

יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, פרסם הערב פוסט חריף המופנה לשני שותפיו הפוטנציאליים לגוש, נפתלי בנט וגדי איזנקוט. זאת בעקבות הראיונות שהעניקו השניים בסוף השבוע, בהם הציע בנט לאיזנקוט להיות מספר 2 שלו, בעוד האחרון השיב כי אין לו כוונה כזו וכי הוא שואף להנהיג. "אני רוצה להגיד מפה לשני חבריי: בשביל מה זה טוב? למה אתם מנהלים את זה בטלוויזיה?", תהה לפיד, "אנא מכם, תפסיקו עם זה - עכשיו".

לפיד הזכיר כי ב-13 השנים האחרונות הוא עמד מאחורי האיחודים הגדולים בפוליטיקה הישראלית, מ"ברית האחים" ועד הקמת ממשלת השינוי, והדגיש כי המשותף לכולם היה שהם נעשו הרחק מעין המצלמות. "הסיבה שכל האיחודים האלה קרו, היא שאת כולם עשיתי רחוק ככל האפשר ממצלמות הטלוויזיה", כתב לפיד והוסיף כי "התקשורת לא ידעה מה קורה, עד שלא גמרנו לסגור את כל הקצוות. זה מה שצריך לעשות גם הפעם".

בהתייחסו למאבקי הכוחות הפנימיים, ציין לפיד כי הוא מבין שהרבה אגו מעורב בעניין, אך הבהיר כי המשימה הלאומית גדולה יותר. "אגו הוא חלק מחיים פוליטיים. רק יש לנו משימה הרבה יותר גדולה מהאגו של כל אחד מאתנו", הדגיש. הוא הזהיר כי התנהלות הגוש כרגע אינה מסכנת רק את "תודעת הניצחון", אלא את הניצחון עצמו בבחירות הקרובות.

לסיום, שלח לפיד מסר של אזהרה מפני ראש הממשלה בנימין נתניהו. "אנחנו מתמודדים מול יריב מסוכן, חסר מעצורים, מנוסה, שלא בוחל בכלום", כתב לפיד, "מול בנימין נתניהו אסור להיות שאננים. ביטחון עצמי זה דבר חשוב, אבל מי שלא מבין את הסכנות, לא יוכל להביא את הניצחון, ומי שמנהל משחקי אגו, פוגע בניצחון".