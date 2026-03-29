הנתונים נחשפים: אילו שירים הישראלים הפסיקו לשמוע מאז פרוץ המלחמה?

חודש לאחר פרוץ מבצע 'שאגת הארי', נתוני אקו"ם חושפים רעידת אדמה ברדיו הישראלי: מי הלהיטים שנדחקו החוצה לטובת המצב, איך נועם בתן כבש את הפסגה, ואיזה שיר נוסטלגי מסרב לעזוב את המצעד למרות הכל? הצצה לפסקול המלחמה המפתיע של ישראל

חודש לאחר פרוץ מבצע "שאגת הארי", נתוני ההשמעות של אקו״ם חושפים לא רק אילו שירים הובילו את הרדיו הישראלי - אלא גם איך מצב הרוח הלאומי משנה את הטעם המוזיקלי.

צמרת חדשה לגמרי

בראש רשימת ההשמעות של חודש מרץ ניצב בפער גדול השיר "MICHELLE" של נועם בתן, נציג ישראל לאירוויזיון 2026. אחריו מדורגים "כולם גנבים" של אושר כהן ו"או לה פופה" של נועה קירל. מדובר בצמרת חדשה כמעט לחלוטין - כזו שלא הופיעה כלל בראש הדירוג רק חודש קודם לכן.

בפברואר, לפני פרוץ המערכה, התמונה הייתה שונה לגמרי: "עוד לא אהבתי די" של יהורם גאון וסאבלימינל הוביל את הרשימה, אחריו "בשעות הבודדות" של איתי לוי ו"ישראל" של קובי אפללו. המעבר בין החודשים משקף שינוי חד - ממוזיקה עם גוון נוסטלגי ורגשי, אל גל של להיטים עדכניים ודומיננטיים יותר.

יהורם גאון וסאבלימינל צילום: סאבלימינל ויהורם גאון (צילום חן איפרגן)

בין בריחה לחיבור

ובכל זאת, דווקא בתוך השינוי, ניכרת גם מגמה הפוכה. שירים בעלי אופי לאומי וטעון רגשית התחזקו משמעותית בזמן הלחימה. "ישראל", "עם של אריות", "לא נשבר" ואפילו "אהבת השם" מוצאים את דרכם לצמרת, בעוד "עוד לא אהבתי די", שיר בן עשרות שנים, שומר על מיקום גבוה גם בחודש מרץ.

התמונה הכוללת מצביעה על ציבור שמחפש שני דברים בו-זמנית: גם חיבור לזהות ולמציאות, וגם רגעי בריחה. מצד אחד, שירי פופ גדולים וחדשים כובשים את המקומות הראשונים; מצד שני, הקהל ממשיך לחזור לשירים עם עומק רגשי ומשמעות לאומית.

בן צור צילום: קרדיט צילום: איליה מלניקוב

מה נשאר יציב

לצד השינויים, יש גם יציבות מפתיעה. שירים כמו "בשעות הבודדות", "ימים טובים", "עוף מוזר" ו"מדע בדיוני" ממשיכים להישמע ברדיו גם לפני המלחמה וגם במהלכה, ומעידים על עוגנים מוזיקליים שלא מושפעים בקלות מהמציאות המשתנה.

מי נעלם מהפלייליסט

מנגד, לא מעט להיטים שהיו בולטים בפברואר נעלמו כמעט לחלוטין מהפלייליסט של מרץ. שירים קלילים ורומנטיים יותר, כמו "מהודו להודו" או "טוק טו מי", נדחקו החוצה - אולי לטובת מוזיקה שמצליחה לדבר יותר אל רוח התקופה.

שחר טבוך צילום: (צילום מסך מתוך הקליפ 'טוק טו מי')

גם מאחורי הקלעים

גם בגזרת האמנים ניכרת מגמה ברורה: פאר טסי בולט עם מספר שירים במצעד, אושר כהן מזנק לצמרת, ואילו יוצרים כמו אבי אוחיון ממשיכים לשלוט מאחורי הקלעים עם נוכחות חזקה בקרדיטים.

בסופו של דבר, הנתונים משקפים אמת פשוטה: גם כשהתותחים רועמים, המוזיקה לא נעצרת - היא משתנה. והיא משתנה יחד עם הקהל שמאזין לה.