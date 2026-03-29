יעקב ברדוגו משתולל: "תתפטר כבר; איש מיותר"

הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו פתח הערב את תוכניתו ברדיו "גלי ישראל" במתקפה חסרת תקדים נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג. במוקד הביקורת עומדת החלטת הנשיא להעביר את בקשת החנינה של אחד המבקשים חזרה לבחינת הייעוץ המשפטי, מהלך שלדברי ברדוגו גורר עיכוב משמעותי נוסף של שלושה חודשים בטרם תתקבל תשובה סופית.

"הנשיא הרצוג העביר חזרה את בקשת חנינה לייעוץ המשפטי, עוד 88 יום לקבלת תשובה", אמר ברדוגו בפתח דבריו ותקף ישירות את הנשיא: "יאללה מספיק כבר, איזה נשיא אתה? איזה איש ציבור אתה? איזו שליחות זאת? תתפטר כבר מהתפקיד". ברדוגו לא עצר שם והוסיף כי לדעתו מדובר ב"תפקיד מיותר, איש מיותר".

לדברי ברדוגו, על הנשיא לומר את דעתו בגלוי במקום להשתמש במנגנונים בירוקרטיים. "תגיד שאתה לא רוצה לתת חנינה", קרא לעבר הרצוג. לסיכום דבריו הציע ברדוגו פתרון קיצוני למצב הקיים וקבע: "צריך להעביר חקיקה בכנסת לביטול מוסד הנשיאות".