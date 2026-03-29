הנרצח הרביעי תוך יומיים: גבר נורה למוות ברהט

הפשיעה בחברה הערבית: גבר בן 44 נורה למוות באירוע אלימות שהתרחש היום (ראשון) ברהט. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, וקבעו את מותו בזירה.

פראמדיק מד"א מאלק אבו ערארה סיפר כי "כשהגענו למקום ראינו גבר בן 44 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מפציעות חודרות וקשות בגופו, לאחר שהיה מעורב באירוע אלימות. לצערנו הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

זהו מקרה הרצח הרביעי בחברה הערבית ביומיים האחרונים. רק לפני מספר שעות דווח על אישה כבת 35 שנורתה למוות באירוע ירי שהתרחש היום (שלישי) סמוך לריינה. מדובר בקורבן ה-74 במגזר הערבי מאז תחילת שנת 2026.