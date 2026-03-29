הנרצח הרביעי תוך יומיים: גבר נורה למוות ברהט

הפשיעה בחברה הערבית: גבר בן 44 נורה למוות באירוע אלימות שהתרחש היום (ראשון) ברהט. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותו ללא סימני חיים עם פציעות חודרות, וקבעו את מותו בזירה.
פראמדיק מד"א מאלק אבו ערארה סיפר כי "כשהגענו למקום ראינו גבר בן 44 שוכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מפציעות חודרות וקשות בגופו, לאחר שהיה מעורב באירוע אלימות. לצערנו הוא היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".
זהו מקרה הרצח הרביעי בחברה הערבית ביומיים האחרונים. רק לפני מספר שעות דווח על אישה כבת 35 שנורתה למוות באירוע ירי שהתרחש היום (שלישי) סמוך לריינה. מדובר בקורבן ה-74 במגזר הערבי מאז תחילת שנת 2026.
לפי הודעת מד"א, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 15:04 בצהריים. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו לזירה מצאו את האישה ללא סימני חיים ועם פציעות חודרות, וקבעו את מותה במקום. פראמדיק מד"א אנס עואודה וחובש בכיר במד"א ג'מאל סלימאני סיפרו כי "כשהגענו למקום הבחנו באישה כבת 35 מחוסרת הכרה עם פצעי ירי בגופה, לאחר שהייתה מעורבת באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות, היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלה לקבוע את מותה".
לפי הודעת מד"א, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 15:04 בצהריים. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו לזירה מצאו את האישה ללא סימני חיים ועם פציעות חודרות, וקבעו את מותה במקום.
פראמדיק מד"א אנס עואודה וחובש בכיר במד"א ג'מאל סלימאני סיפרו כי "כשהגענו למקום הבחנו באישה כבת 35 מחוסרת הכרה עם פצעי ירי בגופה, לאחר שהייתה מעורבת באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות, היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלה לקבוע את מותה".
