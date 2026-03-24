הפשיעה בחברה הערבית: אישה נורתה למוות סמוך לריינה

גל הפשיעה בחברה הערבית נמשך: אישה כבת 35 נורתה למוות באירוע ירי שהתרחש היום (שלישי) סמוך לריינה. מדובר בקורבן ה-74 במגזר הערבי מאז תחילת שנת 2026.

לפי הודעת מד"א, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 15:04 בצהריים. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו לזירה מצאו את האישה ללא סימני חיים ועם פציעות חודרות, וקבעו את מותה במקום.

פראמדיק מד"א אנס עואודה וחובש בכיר במד"א ג'מאל סלימאני סיפרו כי "כשהגענו למקום הבחנו באישה כבת 35 מחוסרת הכרה עם פצעי ירי בגופה, לאחר שהייתה מעורבת באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות, היא הייתה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלה לקבוע את מותה".