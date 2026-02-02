גבר כבן 50 נורה למוות ביישוב אעבלין שבצפון, כשהמשטרה פתחה בחקירת הנסיבות. בשלב זה נאמר כי הרקע לאירוע פלילי

הפשיעה בחברה הערבית: גבר כבן 50 נורה למוות באירוע ירי שהתרחש הבוקר (שני) ביישוב אעבלין שבצפון. במשטרה פתחו בחקירה, כשנאמר כי הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה.

לפי הודעת מד"א, הדיווח הראשוני על האירוע התקבל בשעה 9:04 בבוקר. חובשים ופראמדיקים שהוזעקו למקום מצאו את הגבר ללא סימני חיים – וקבעו את מותו בזירה.

פראמדיק מד"א פאדי טנטורי סיפר כי "חברנו לכוחות המשטרה, ראינו את הגבר שוכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות מירי. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קשה ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

כאמור, במשטרה אמרו כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע, כשנאמר כי הרקע פלילי. "משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר אדם ביישוב אעבלין, כתוצאה מהירי נקבע מותו של גבר שזהותו טרם ידועה" נמסר. "השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה".