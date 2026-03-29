"אני פשוט סמרטוט": המכתב המרגש שקיבלה נעמה קסרי מלב לבנון

נעמה קסרי משתפת בבכי על התקופה שבה בנה משרת בלבנון, אבל במיוחד על הרגע שטלטל אותה: מכתב מרגש ששלח לה דרך אדם אחר מתוך לבנון - ברכה לאחותו לצד געגוע למשפחה. רגע קטן שחימם את הלב, אבל גם הציף געגוע גדול

אחרי כחצי שנה מאז גיוסו של רועי קסרי, בנה בן ה-18, לשירות קרבי בחטיבת הנח"ל, וכשהוא נמצא כעת עם הפלוגה שלו בלבנון, נעמה קסרי משתפת בסטורי אישי וכואב במיוחד על התקופה שהיא עוברת כאמא לחייל.

"אי אפשר להבין את זה עד שזה קורה לך"

קסרי, שלאורך החודשים האחרונים לא הסתירה את החשש והקושי סביב הגיוס, מספרת שההבנה האמיתית הגיעה רק אחרי שבנה התגייס: "עוד לפני שרועי התגייס, הייתי פוגשת בקליניקה נשים שאומרות לי שהן לא ישנות כשהבן שלהן בעזה - והייתי אומרת 'כן, אני מבינה'. אבל לא באמת הבנתי. אי אפשר להבין את זה - רק כשזה קורה לך".

לדבריה, התחושות הפיזיות והנפשיות מתערבבות: "אני יושבת באוטו כבר כמה דקות אחרי אימון… אין לי כוח. אין לי אנרגיה בגוף, אני פשוט כמו סמרטוט".

מכתב אחד מלבנון

לצד הקושי, רגע קטן אחד הצליח לרגש - אבל גם להציף: הודעת וואטסאפ ממספר לא מוכר, עם מכתב בכתב יד מרועי.

"אני פותחת ורואה תמונה של מכתב… 'היי, רועי קסרי ביקש ממני להעביר לך כי יש לך יום הולדת'".

במכתב, שנשלח דרך אדם אחר מתוך לבנון, רועי בירך את אחותו ליום הולדתה - וגם כתב על הגעגוע למשפחה. אבל עבור קסרי, הרגע הזה היה מורכב: "זה כיף לקבל מסר, אבל זה מעצים את הגעגוע והמחשבות… כאילו הלכה לי השבת".

מכתבו של רועי קסרי מלבנון. צילום: מתוך הסטורי של נעמה

בין שגרה למתח מתמשך

ובמקביל, היא מנסה להיאחז במחשבות חיוביות: "אני באמת עושה על עצמי עבודה עם מחשבות טובות ואנרגיות".

אבל בין השורות, המסר ברור - זו מציאות שקשה להסביר במילים, ורק מי שנמצא בה באמת מבין.