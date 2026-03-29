מבזקים
סרוגים

הפרשן הבכיר שיתף את עוקביו בבשורה הקשה על פטירתה של אמו האהובה והודיע כי ייעדר מהפעילות השוטפת בתקופה הקרובה: "אמי מורתי היקרה והאהובה נפטרה"

י"א ניסן התשפ"ו
ברוך דיין האמת: אמו של צבי יחזקאלי הלכה לעולמה
צבי יחזקאלי צילום: יוטיוב / הידברות

העיתונאי והפרשן צבי יחזקאלי שיתף היום את עוקביו בבשורה קשה, עם פטירתה של אמו. יחזקאלי, שנחשב לאחד הקולות הבולטים בתקשורת הישראלית, הודיע כי בשל האבל הכבד הוא צפוי להיעדר מהפעילות השוטפת בזמן הקרוב.

בפוסט שפרסם כתב יחזקאלי: "עוקבים יקרים, אמי מורתי היקרה והאהובה נפטרה. בזמן הקרוב אהיה קצת פחות זמין". הוא הוסיף ועדכן את עוקביו כי הצוות המקצועי שלו ימשיך לתחזק את ערוצי העדכון במינון נמוך יותר עד לחזרתו לפעילות מלאה.

למרות הרגעים הקשים, יחזקאלי בחר לסיים את הודעתו באיחולי חג לגולשים וכתב: "חג חירות שמח לכולם ובשורות טובות בעזרת השם". מערכת האתר וגולשיה משתתפים בצער המשפחה.

צבי יחזקאלי פטירה ברוך דיין האמת

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה