עוד עיכוב בחנינה: בית הנשיא ביקש השלמות מהייעוץ המשפטי

היועצת המשפטית של בית הנשיא פנתה למחלקת החנינות בבקשה לקבל סקירה על תקדימים של מתן חנינה תוך כדי הליך משפטי, כולל במקרים של עסקאות חטופים ומחוות מדיניות. בבית הנשיא מדגישים: "אין בפנייה כדי ללמד על עמדה כלשהי"

הליך בחינת בקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עולה שלב: הליך החנינה של ראש הממשלה שוב מתעכב: היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו״ד מיכל צוק, פנתה הבוקר (ראשון) למחלקת החנינות במשרד המשפטים בבקשה לקבל השלמות ונתונים נוספים בטרם תגובש ההמלצה הסופית לנשיא המדינה, יצחק הרצוג.

בפנייה הרשמית ביקש בית הנשיא מהמחלקה לסקור תקדימים משפטיים שבהם הופעלה סמכות החנינה עוד בטרם הסתיים ההליך הפלילי. בין היתר, התבקשה המחלקה לבחון מקרים דומים שאירעו במסגרת מחוות מדיניות או עסקאות לשחרור חטופים.

בבית הנשיא הבהירו כי למרות ה"פערים המובהקים" בין המקרים הללו למצבו המשפטי של ראש הממשלה, הבדיקה נחוצה כדי להבין את גבולות גזרת סמכות החנינה תוך כדי ניהול משפט.

מעבר לסוגיית התקדימים, ביקש בית הנשיא הבהרות לגבי פערים שהתגלו בין חוות הדעת השונות שהוגשו עד כה בתיק. כמו כן, הועברו למחלקת החנינות אלפי פניות ציבור שהתקבלו במשכן הנשיא בנושא זה, במטרה לבצע ניתוח מקיף של עמדות הציבור כחלק מהליך הבחינה.

בהודעת בית הנשיא נמסר כי הם רוחשים "הערכה רבה לעבודה המקצועית והיסודית של מחלקת החנינות", וצוין כי מדובר בשלב טכני ומקצועי הכרחי. בבית הנשיא שבו והדגישו כי מדובר בהשלמת הבחינה המנהלית בלבד: "אין בפנייה זו כדי ללמד על עמדה כלשהי ביחס לבקשה עצמה".

בשבוע שעבר השר לענייני מורשת, עמיחי אליהו,התייחס במליאת הכנסת למגעים סביב בקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. בדבריו חשף השר אליהו את מעורבותו הישירה של אביו, רבה של צפת הרב שמואל אליהו, בניסוח הבקשה המדוברת.

"אבא שלי ישב איתי שעות על גבי שעות לכתוב את החנינה", הצהיר השר מעל דוכן הכנסת, כשהוא מתאר את העבודה המשותפת על המסמך המשפטי הדרמטי שעשוי להשפיע על עתידו של ראש הממשלה.