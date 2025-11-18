השר עמיחי אליהו: "עזבו לרגע את החלאה שהטריד את הדר מוכתר. מטרידה לא פחות העובדה שאף אחד מהאנשים שעמדו מסביב לא הגן עליה ושבר לו את העצמות"

השר עמיחי אליהו התייחס הבוקר (שני) להטרדה המינית שעברה הפעילה הפוליטית הדר מוכתר: "עזבו לרגע את החלאה שהטריד את הדר מוכתר. מטרידה לא פחות העובדה שאף אחד מהאנשים שעמדו מסביב לא הגן עליה ושבר לו את העצמות".

מפגין שמאל תועד נוגע בהדר מוכתר. כשמוכתר שאלה אותו: "למה לגעת בי?", ענה המפגין: "כי את נורא יפה וכיף לנגוע בך". מוכתר ענתה בחזרה "אל תדבר ככה, זה מגעיל . לא מדברים ככה לאישה".