השר עמיחי אליהו התייחס הבוקר (שני) להטרדה המינית שעברה הפעילה הפוליטית הדר מוכתר: "עזבו לרגע את החלאה שהטריד את הדר מוכתר. מטרידה לא פחות העובדה שאף אחד מהאנשים שעמדו מסביב לא הגן עליה ושבר לו את העצמות".
מפגין שמאל תועד נוגע בהדר מוכתר. כשמוכתר שאלה אותו: "למה לגעת בי?", ענה המפגין: "כי את נורא יפה וכיף לנגוע בך". מוכתר ענתה בחזרה "אל תדבר ככה, זה מגעיל . לא מדברים ככה לאישה".
אני לא זוכר את התגובה של עמיחי אליהו,על המקרה של הכתבת,שבאה לבצע את עבודתה (ולא כמו הדר מוכתר,שבאה לחפש פרובוקציה) בהפגנת החרדים,ונאלצה לברוח משם,כשהם זורקים עליה עשרות בקבוקי מים.09:00 18.11.2025
אני לא זוכר את התגובה של עמיחי אליהו,על המקרה של הכתבת,שבאה לבצע את עבודתה (ולא כמו הדר מוכתר,שבאה לחפש פרובוקציה) בהפגנת החרדים,ונאלצה לברוח משם,כשהם זורקים עליה עשרות בקבוקי מים.09:00 18.11.2025
