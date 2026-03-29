המשטרה מנעה את אחת התפילות החשובות לנצרות בכנסיית הקבר

המשטרה מנעה מהפטריארך הלטיני פיירבטיסטה פייצבלה לקיים את תפילת 'יום ראשון של הדקלים' שנערכת שבוע לפני הפסחא - בגלל המצב הביטחוני. בכנסייה הקתולית זועמים

בדרך למשבר מול הוותיקן. המשטרה מנעה הבוקר מהפטריארך הלטיני פיירבטיסטה פייצבלה, לקיים את תפילת 'יום ראשון של הדקלים' בכנסיית הקבר בעיר העתיקה בירושלים, כך פרסם לראשונה יוסי אלי בחדשות 13.

פייצבלה נחשב לאחד מבכירי הכנסייה הקתולית (שלישי בהיררכייה) ואף היה מועמד להיות האפיפיור אחרי מותו של פרנציסקוס.

פייצבלה ביקש לקיים את התפילה במניין מצומצם של ארבעה אנשים, אך קציני משטרה שהיו במקום מנעו ממנו את הכניסה, מסיבות ביטחוניות של חוסר במקום ממוגן במתחם הכנסייה.

בכל שנה 'יום ראשון של הדקלים' נערך במיסה ענקית וצעדות המוניות ברחבי הרובע הנוצרי. את ההתקהלות אסרה המשטרה מראש וכעת גם את ההתכנסות המצומצמת אסרו שוטרים בשטח.

הצעד כבר מעורר זעם בריכוזים הקתוליים וגינויים מצד מדינות כמו איטליה וספרד.

המשטרה: סגרנו את כל המקומות הקדושים בעיר העתיקה

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: מתחילת מבצע שאגת הארי ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, נסגרו לכניסת מתפללים כלל המקומות הקדושים בעיר העתיקה, ובפרט המקומות בהם אין מרחב מוגן תקני, במטרה לשמור על שלום הציבור וביטחונו. בקשת הפטריארך נבחנה כבר אמש, והובהר כי לא ניתן לאשרה מאותם שיקולים שפורטו.

העיר העתיקה והמקומות הקדושים הנם תא שטח מורכב שאינו מאפשר כניסת רכבי חירום והצלה גדולים, דבר שמאתגר מאוד את הכוחות ומהווה סכנה ממשית לחיי אדם בקרות אירוע רב נפגעים.

אנו מדגישים כי המשטרה תמשיך לאפשר את חופש הפולחן בכפוף להגבלות, וככל שיהיו שינויים בהנחיות פיקוד העורף, המשטרה תקיים הערכת מצב, כאשר המטרה העליונה שמירה על חיי אדם.