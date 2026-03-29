עובדת שב"כ לשעבר הדליפה מידע על חטופים - זה העונש שקיבלה

תשעה חודשי עבודות שירות על עובדת שב״כ לשעבר, שהעבירה מידע סודי לבני משפחתה - בין היתר על מבצע השחרור של נועה ארגמני, אלמוג מאיר ג'אן, שלומי זיו ואנדריי קוזלוב

בית המשפט המחוזי בלוד גזר בשבוע שעבר תשעה חודשי עבודות שירות על עובדת שב״כ לשעבר, שהעבירה מידע סודי לבני משפחתה - ואלו הפיצו אותו הלאה. יחד איתה הורשעו גם גיסה וחברו למילואים, במסגרת הסדר טיעון.

לפי גזר הדין, העובדת נחשפה במסגרת תפקידה למידע רגיש, כולל פרטים על מבצעים עתידיים, ושיתפה אותו בשיחות משפחתיות, בהודעות אישיות ובקבוצת ווטסאפ. לעיתים אף ציינה מועדי פעולות מתוכננות.

הגיס, שידע על חובתה לשמור סודיות, העביר חלק מהמידע לאחרים, כולל בקבוצת מילואים. חברו קרא את ההודעות והפיץ אותן הלאה, בין היתר למנהל ערוץ טלגרם שפרסם את המידע למאות משתמשים.

שלושת הנאשמים הורשעו בחמישה מקרים של מסירת מידע. בין ההדלפות: פרטים מוקדמים על מבצע חילוץ החטופים ביוני 2024, עדכונים בזמן אמת על מצבה של נועה ארגמני, מידע לפני חיסולו של מוחמד דף, וכן פרטים על איתור גופתו של אורון שאול.

השופטים קבעו כי העובדת הייתה הגורם המרכזי לעבירות, אך גם האחרים פגעו באופן משמעותי בביטחון המדינה. עם זאת, הוטל על שלושתם עונש זהה בשל חלקם בפרשה ופוטנציאל הנזק הגבוה.

עורכי דינה של העובדת טענו כי לא מדובר בריגול אלא בשיתוף מידע עם בני משפחה, וציינו כי ההסדר משקף את נסיבות המקרה לאחר שכבר שילמה מחיר כבד