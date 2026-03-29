מסתמן: כך יתקיימו הלימודים אחרי חופשת פסח

במשרד החינוך נערכים לחזרה ללימודים לאחר חג הפסח, אם כי לא התכונת הרגילה. כל הפרטים על המתווה החדש

משרד החינוך נערך לשינוי משמעותי באופי הלימודים עם סיום חופשת הפסח. על פי הדיווח של תמר טרבלסי חדד באתר ynet, המסתמן כעת הוא חזרה למתכונת של קפסולות ורוטציות, בדומה למודל שהיה נהוג בתקופת הקורונה, זאת נוכח המצב הביטחוני והצורך בהיערכות מיוחדת במוסדות החינוך.

לפי המתווה המתגבש, הלמידה תתבצע ברוטציה בין קבוצות התלמידים: בכל יום נתון, חלק מהתלמידים ילמדו באופן פרונטלי בבתי הספר, בעוד שהשאר ילמדו מרחוק מהבית. המודל קובע כי תלמיד שלא יגיע פיזית למוסד החינוכי ביום שנקבע לו, יחויב בלמידה מרחוק, ולהפך. בשלב זה עוד נבחנות שכבות הגיל שבהן ייושם המהלך, אך ההערכה היא כי בתי הספר היסודיים יהיו הראשונים לאמץ את שיטת הקפסולות.

הבוקר נפגש שר החינוך יואב קיש עם יו"ר מרכז השלטון המקומי, חיים ביבס, לישיבת הערכת מצב שבה הוצג הכיוון המסתמן. למרות התכנון המפורט, החלטה סופית בנושא טרם התקבלה. גורמים במשרד החינוך מציינים כי ההכרעה תתקבל רק בשבוע הבא, לקראת החג השני של פסח, וזאת בכפוף להתפתחויות הביטחוניות בשטח ולהנחיות העדכניות שיגיעו מפיקוד העורף.