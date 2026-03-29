אחרי ההתבטאות של איזנקוט: מכה קשה נוספת לבנט

אחרי שגדי איזנקוט הצהיר כי אין בכוונתו להיות מספר שתיים של בנט, ראש הממשלה לשעבר חוטף הבוקר מכה קשה נוספת

התקווה לאיחוד גדול במחנה המרכז-שמאל ספגה בסוף השבוע חבטה משמעותית, כאשר המערכת הפוליטית מתעוררת ליום של חילופי מהלומות בין השותפים לשעבר.

לאחר שגדי איזנקוט הבהיר כי אין בכוונתו לשמש כמספר שתיים של נפתלי בנט, מצטרף כעת גם יאיר לפיד למתקפה ומזהיר את המצביעים מפני חבירה אפשרית של בנט לממשלה בראשות נתניהו.

הסערה החלה אמש, כאשר חבר הכנסת גדי איזנקוט הכריז בראיון ל"פגוש את העיתונות" כי הוא רואה בעצמו מועמד לראשות הממשלה. איזנקוט, שעזב לאחרונה את "המחנה הממלכתי", הבהיר בנחרצות כי "לא עזבתי את גנץ כדי להיות מספר שתיים של בנט". דבריו של איזנקוט מגיעים למרות סקרים המראים כי איחוד בינו לבין בנט עשוי להפוך לרשימה הגדולה בישראל, אך נראה כי מאבקי האגו וההנהגה מונעים בשלב זה כל אפשרות לחיבור רשמי.

למכה שספג בנט מאיזנקוט התווספה היום מתקפה חזיתית מצד יאיר לפיד. בסרטון שהפיץ ברשתות החברתיות, לפיד פנה ישירות למצביעים והזהיר אותם מפני הימור מסוכן. לדברי לפיד, האינטרס המרכזי של הגוש הוא להבטיח את ניצחון מחנה המרכז-שמאל על נתניהו, ועל כן אסור לאפשר זליגת מנדטים. לפיד הבהיר את עמדתו ואמר: "בשביל לנצח, קודם כל אתם צריכים לוודא שהקול שלכם לא ילך בשום אופן למחנה השני, בשום קונסטלציה, לא דרך שום מועמד".

בהמשך דבריו, לפיד לא חסך בביקורת גם על שותפו לשעבר ל"ממשלת השינוי", נפתלי בנט, והביע חשש כבד מפני מהלכים פוליטיים עתידיים שלו. למרות העבר המשותף, לפיד הבהיר למצביעים כי "אח שלי, אח שלי, אבל אין שום ודאות שבנט לא ילך עם נתניהו, ויעשה איתו ממשלת אחדות". לפיד קרא למצביעים לנהוג באחריות ולהעניק את קולם רק למפלגות שיש לגביהן ביטחון מוחלט שלא יכשירו את המשך שלטונו של נתניהו.