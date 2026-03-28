יטרוף את הקלפים? ההודעה הדרמטית של איינזקוט והתגובה של בנט

יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הכריז הערב (מוצ"ש) בפגוש את העיתונות בערוץ 12 כי הוא מועמד לראשות הממשלה ותקף את בנט: "לא מבין למה הוא מתמהמה", בנט הגיב: "הוא קיבל הצעה נדיבה, ישראל זקוקה לאיחוד שיביא לניצחון גדול".
אייזנקוט: "לא עזבתי את גנץ כמספר שתיים כדי להיות מספר שתיים של בנט, והוסיף: "לא מבין למה הוא אומר שאני מתמהמה בתשובה, אמרתי לו את זה במקום".
תגובתו של מפלגת בנט: "לפני חצי שנה הונחה בפני גדי איזנקוט הצעה נדיבה להתחבר אל בנט לניצחון. בנט לא יאפשר לחזור על טעות הפיצול והציבור לא יסלח למי שימנע ניצחון. גדי, בוא להתאחד ולנצח".
