יטרוף את הקלפים? ההודעה הדרמטית של איינזקוט והתגובה של בנט

יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הכריז כי הוא מועמד לראשות הממשלה ותקף את בנט: "לא מבין למה הוא מתמהמה", בנט הגיב: "הוא קיבל הצעה נדיבה"

יו"ר מפלגת ישר גדי אייזנקוט הכריז הערב (מוצ"ש) בפגוש את העיתונות בערוץ 12 כי הוא מועמד לראשות הממשלה ותקף את בנט: "לא מבין למה הוא מתמהמה", בנט הגיב: "הוא קיבל הצעה נדיבה, ישראל זקוקה לאיחוד שיביא לניצחון גדול".

אייזנקוט: "לא עזבתי את גנץ כמספר שתיים כדי להיות מספר שתיים של בנט, והוסיף: "לא מבין למה הוא אומר שאני מתמהמה בתשובה, אמרתי לו את זה במקום".

תגובתו של מפלגת בנט: "לפני חצי שנה הונחה בפני גדי איזנקוט הצעה נדיבה להתחבר אל בנט לניצחון. בנט לא יאפשר לחזור על טעות הפיצול והציבור לא יסלח למי שימנע ניצחון. גדי, בוא להתאחד ולנצח".



