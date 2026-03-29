"היית כבר בריאליטי ויצאת מסכסכת": העימות המלוכלך בין גל רובין לתמיר גולן

עימות חריף בין גל רובין לתמיר גולן בבית "האח הגדול" גלש לפסים אישיים, כשעבר הריאליטי שלה עלה לשולחן - אבל דווקא הסגנון של תמיר והסתירה בדבריו גרמו לה לצאת מחוזקת ולזכות בגל תמיכה

גל רובין נכנסה לבית "האח הגדול" עם מטען לא קטן מהעבר. אחרי השתתפות ב"הישרדות" ותדמית שעוררה לא מעט ביקורת, היא הגיעה לעונה הנוכחית כשכבר יש עליה דעה מגובשת. גם מחוץ לריאליטי, חייה האישיים המשיכו לעורר שיח - ולכן כבר מהרגע הראשון עלתה השאלה האם הכניסה שלה לבית היא ניסיון לשנות תדמית.

השיח הזה, שהתחיל ברשת, הגיע מהר מאוד גם לתוך הבית. במהלך ריב עם תמיר גולן, הוא בחר לרדת לפסים אישיים והסיט את השיחה מהנושא המקורי, כששאל אותה למה נכנסה לעוד ריאליטי. כשענתה שהיא רוצה שיכירו אותה, הוא לא היסס להטיח בה: "ראו אותך כבר, את הפרצוף האמיתי… יצאת מסכסכת".

תמיר המשיך באותו קו, רמז לעבר שלה מחוץ לבית ואף איים "לפתוח" דברים עליה - מהלך שהעלה את הטונים והפך את השיחה לעימות אישי מובהק. גל, מצידה, לא נרתעה והשיבה לו ישירות, תוך שהיא מדגישה שהדבר המרכזי שמגדיר אותה הוא האימהות שלה ולא מה שנאמר עליה מבחוץ.

הסתירה שנחשפה

אבל הרגע המשמעותי הגיע כשהיא הפנתה את השיח חזרה אליו. תמיר, ששיתף בעצמו את דיירי הבית בעברו המורכב ובהתמודדות עם התמכרות, ביקש לאורך הדרך שלא ישפטו אותו על העבר שלו. דווקא מתוך המקום הזה, הבחירה שלו להשתמש בעבר של גל בתוך ריב - בלטה במיוחד.

"אם היו שופטים אותך על העבר שלך - היית במקום לא טוב. אבל אף אחד לא שופט אותך", אמרה לו גל, ובכך הצביעה על הסתירה שבין הדברים.

זה כבר מעבר לריב

מעבר לריב עצמו, זה שם משהו די ברור על השולחן: תמיר מצפה שלא ישפטו אותו על העבר שלו, אבל באותו רגע בדיוק הוא כן משתמש בעבר של גל נגדו - וזה בלט מאוד בתוך השיחה. גם הדרך שבה הוא דיבר - עם אמירות פוגעניות וטון מזלזל, לא ממש עבדה לטובתו, במיוחד כשהדברים מופנים כלפי אישה.

בסופו של דבר, זה כבר לא היה עוד ויכוח רגיל בבית. להפך - זה דווקא גרם לגל לצאת בסיטואציה הזו בעמדה יותר "מסכנה", ונדמה שזה גם הביא לה לא מעט תמיכה, גם בתוך הבית וגם מחוץ לו.