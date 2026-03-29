אייל ברקוביץ' מפתיע: אם הוא יתמודד בבחירות - אצביע לו

איש התקשורת והמגיש אייל ברקוביץ', חשף הבוקר את ההעדפות הפוליטיות שלו: "אם הוא יתמודד אצביע לו"

שחקן העבר ומגיש הרדיו אייל ברקוביץ' התייחס היום בתוכניתו המשותפת עם אראל סג"ל ברדיו 103FM למפה הפוליטית המסתמנת, והצהיר מי הדמות שראויה בעיניו להוביל את המדינה ולנסות לאחות את השברים בחברה הישראלית.

במהלך שידור התוכנית היומית, הפתיע ברקוביץ' את המאזינים כשחשף את כוונות ההצבעה שלו. לדבריו, במידה ובני גנץ יחליט להתמודד בבחירות הקרובות, הוא יזכה לקולו. ברקוביץ' הסביר את הבחירה בכך שהוא רואה בגנץ את הדמות היחידה בזירה הפוליטית שמסוגלת לעצור את הפילוג בעם ולחבר מחדש בין המגזרים השונים.

עם זאת, לצד התמיכה העקרונית, הציג ברקוביץ' ניתוח פוליטי פסימי למדי בנוגע לסיכוייו של גנץ. הוא ציין כי לדעתו, בסופו של דבר גנץ לא יתמודד בבחירות מכיוון שהוא לא מצליח לעבור את אחוז החסימה בסקרים. לדבריו, אם ערב הבחירות המצב יישאר דומה וגנץ יראה שאינו עובר את הרף הנדרש, יהיה עליו לנהוג באחריות ולפרוש מהמרוץ כדי לא לבזבז קולות.