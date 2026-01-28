השדרן אייל ברקוביץ' חשף כי הוא לא צפה בהצהרתו של ראש הממשלה נתניהו: "מאז ה-7 באוקטובר אני לא מסוגל לראות אותו"

‏אייל ברקוביץ' שיתף היום (רביעי) ברדיו 103fm כי הוא לא צפה בנאום נתניהו: "מאז ה-7 באוקטובר אני לא מסוגל לראות אותו, אחרי מה שקרה, אני חושב שהוא צריך לרדת מהבמה. הוא רה"מ רק כשטוב, רק בדברים שהוא רוצה להתגאות בהם, כשרע – הוא לא בא".

נזכיר כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ומתאם השבויים והנעדרים גל הירש קיימו אמש מסיבת עיתונאים. ראש הממשלה אמר: "הייתי צריך להתעלם מרעשי הרקע ומהלחצים – מבית ומחוץ. להבין מה צריך לעשות ולחתור בכל הכוח לעשות את זה, להשיג את המטרה.

עכשיו אנחנו מתמקדים בהשלמת שתי המשימות הנותרות: פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה. כמו שאמר טראמפ או שזה יעשה בדרך הקלה או בדרך הקשה. לא ייכנסו חיילים קטארים לעזה. ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב מהירדן עד הים, זה נכון גם לעזה.

פגענו קשות באיראן ובשלחותיה. נכון, הציר האיראני מנסה להשתקם, לא נאפשר זאת. אם איראן תעשה את טעות החמורה ותנסה לתקוף את ישראל, אנחנו נגיב בעוצמה שאיראן טרם ראתה", אמר נתניהו.