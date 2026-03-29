האלימות במגזר הערבי: גבר נרצח מירי ברהט

משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח על אירוע אלימות שהתרחש בעיר רהט. אל המקום הגיעו כוחות ההצלה שטפלו בגבר כבן 53 עם פציעה חודרת, שנפטר עם הגעתו לבית החולים

האלימות במגזר הערבי גובה את הקורבן ה77 במספר. נפתחה חקירת משטרה בעקבות חשד לאירוע ירי בעיר רהט, בעקבותיו נפצע גבר (53, לוד) באורח קשה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום גילו אדם כבן 53 ופינו אותו לבית החולים כשהוא במצב קשה. עם הגיעו לבית החולים סורוקה נקבע מותו.

שוטרי תחנת רהט שהוזעקו לזירה פתחו בחקירת נסיבות האירוע, במסגרתה הם מבצעים סריקות ואיסוף ממצאים וראיות בזירה, לצד פעולות מודיעין לאיתור חשודים מעורבים. ככל הנראה מדובר על רקע פלילי.

זהו הקורבן ה77 מתחילת השנה בחברה הערבית שממשיכה לדמם. מדובר בעלייה לעומת התקופה אשתקד בה היו 60 קורבנות.

פאראמדיק מד"א מאלק אבו ערארה, סיפר: "הגענו לפצוע וראינו שהוא מחוסר הכרה עם פציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים שמצבו קשה ולא יציב."