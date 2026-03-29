"רגילה" מדי לאח הגדול? זו הסיבה שהילה חיטכס עפה מהבית

אהובה בבית, מודחת בחוץ: הילה חיטכס היא המודחת השנייה של "האח הגדול" 2026. למה הדיירת שהפכה לאוזן קשבת עבור כולם לא הצליחה לשרוד את מבחן המסך? כל הפרטים על ההדחה המפתיעה שהשאירה את הדיירים המומים

אחרי ימים בבית הכי רועש במדינה, הילה חיטכס, שלא בלטה במיוחד, הפכה למודחת השניה של "האח הגדול" 2026, והשאירה אחריה לא מעט דיירים מאוכזבים.

אהובה בבית - פחות מעניינת למסך

חיטכס, בת 27 מירושלים, לא הייתה מהדיירים שעושים רעש. היא לא חיפשה ריבים, לא נכנסה לעימותים מיותרים, ולא ניסתה לייצר דרמות בכוח. להפך - היא הייתה מהדמויות היותר רגועות, אמיתיות וישירות בבית.

דווקא בגלל זה, בתוך הבית היא הפכה לדמות אהובה מאוד: אוזן קשבת, מישהי שכולם יכולים להיפתח בפניה, כזו שאומרת את האמת בפנים אבל בלי לייצר פיצוצים. לא מעט דיירים מצאו אצלה מקום בטוח - וזה משהו שלא תמיד רואים על המסך.

הילה מדברת עם הודיה ואור. צילום: באדיבות רשת 13

בחוץ - זה כבר סיפור אחר

אבל אצל הצופים, המשחק עובד אחרת. נראה שחיטכס פשוט לא הצליחה לייצר מספיק עניין טלוויזיוני. בעולם של "האח הגדול", שבו ריבים, דרמות ומאבקי כוח הם אלה שמחזיקים את המסך - דמות רגועה ו"נורמלית" יחסית מתקשה לבלוט.

יכול מאוד להיות שזו בדיוק הסיבה להדחה שלה: היא לא סיפקה רגעים גדולים, לא הייתה במרכז הסערות - ובמילים פשוטות, לא נתנה לצופים סיבה מספיק חזקה להשאיר אותה.

הילה חטיכס יוצאת מהבית. צילום: באדיבות רשת 13

האח הגדול לא תמיד מתגמל אותנטיות

ההדחה של הילה חיטכס מזכירה שוב את הפער בין מה שקורה בבית - לבין מה שעובר למסך. כי לפעמים, דווקא מי שמחזיק את הבית מבפנים, לא מצליח לשרוד מבחוץ.