מ"בית משותף" ועד "זהו זה": הדמויות והרגעים האיקוניים שחוזרים למסך

מי הדמויות המיתולוגיות שחוזרות לשידור? תאגיד השידור הישראלי מציין 90 שנה בלוח שידורים נוסטלגי במיוחד: "בלי סודות", "בטברנה", שדרי הספורט האגדיים וטכנולוגיה שתחזיר אתכם בזמן. כל הפרטים על חגיגות ה-90 לשידור הציבורי

עם גרסה חדשה ל"בית משותף" שמחזירה את הצליל המוכר של הרדיו הישראלי, השידור הציבורי פותח את חגיגות ה-90 - בפרויקט רחב שמחבר בין עבר להווה.

תאגיד השידור הישראלי יוצא בפרויקט רחב לציון 90 שנה לשידור הציבורי בישראל - עם שורת שידורים מיוחדים, חזרות מפתיעות של דמויות מוכרות, ושילוב בין נוסטלגיה לטכנולוגיה. שיא האירועים צפוי ב-31 במרץ 2026, בדיוק תשעים שנה לאחר השידור העברי הראשון של תחנת "קול ירושלים".

האזינו ל-"בית משותף" בגרסה מחודשת

נוסטלגיה פוגשת טכנולוגיה

לאורך החודשיים הקרובים ייפרסו בטלוויזיה, ברדיו ובדיגיטל תכנים שיחזירו לתחנות המרכזיות בתולדות השידור בישראל. אחד הרגעים המסקרנים בפרויקט הוא שימוש בטכנולוגיית AI שתשחזר את קולו של קריין החדשות המיתולוגי משה חובב ז"ל.

הדמויות והרגעים שחוזרים למסך

בלוח השידורים המיוחד של כאן 11 ישולבו אורחים ותכנים שיחזירו למסך רגעים איקוניים: אנשי חדשות החוץ דוד ויצטום ויואב טוקר, לצד שדרי הספורט אורי לוי, יורם ארבל, דני דבורין ומשה גרטל. בנוסף ישולבו קטעים מתוכניות כמו "בלי סודות" ו"בטברנה", ותכנים שיחזרו גם לפרשיות פוליטיות בולטות.

מהארכיון: הרגעים שעיצבו את הזיכרון הישראלי

הפרויקט יכלול גם אוצרות ארכיון רחבים: משידור הטלוויזיה הראשון ביום העצמאות 1968, דרך ביקור אנואר סאדאת בישראל, ועד אירועי אירוויזיון, רגעי ספורט היסטוריים ורגעים חדשותיים שנצרבו בתודעה הציבורית.

גם הבידור והתרבות מצטרפים

"תוכניות הדגל" לא נשארות מאחור: "זהו זה" תארח את להקת תיסלם, רבקה מיכאלי תעמוד במרכז תוכנית רטרוספקטיבית, וקובי מידן יקדיש פרק מיוחד של "סוכן תרבות" להשפעת השידור הציבורי על התרבות המקומית.

רדיו, דיגיטל ומה שביניהם

במקביל, ברדיו ובדיגיטל יעלו פרויקטים משלימים - מתוכניות מיוחדות ותסכיתי ילדים מחודשים ועד פרויקט ארכיוני רחב ב"כאן BOX". לצד אלה יעלו גם סרטונים שמדמיינים מציאות ללא שידור ציבורי.

גם בשידורים בשפות השונות יצוינו 90 השנים: בכאן רק"ע יודגש תפקיד השידור בקליטת עלייה, ובמכאן בערבית ישולבו תוכניות עם כוכבי עבר והווה לצד מחוות לשידורים היסטוריים.

אחרי תשעה עשורים, מהימים של "קול ירושלים" ועד עידן הסטרימינג, הפרויקט מבקש לא רק להיזכר, אלא גם להראות עד כמה השידור הציבורי ממשיך להיות חלק מרכזי בעיצוב התרבות והזיכרון בישראל.