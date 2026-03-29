בשעה זאת: צה"ל השלים גל תקיפות נוסף בעומק איראן

צה"ל לפרסום כי מטוסי חיל האוויר השלימו בהצלחה גל תקיפות ממוקד נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני.



התקיפות החדשות, שהסתיימו לפני זמן קצר, כוונו למספר יעדים משמעותיים ואסטרטגיים בבירה טהרן ובמרחבים נוספים ברחבי הרפובליקה האסלאמית, תוך שמירה על חופש פעולה אווירי מוחלט של ישראל בשמי איראן.

גל התקיפות הנוכחי מצטרף למטס נרחב שהושלם במהלך הלילה. כאמור, חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין וחיל הים, תקף והחריב הלילה את מטה ארגון התעשיות הימיות של איראן בטהרן.



המטה הסודי שהושמד היה אמון על מחקר, פיתוח וייצור של צוללות, כלי שיט בלתי מאוישים, מנועים ומערכות נשק מתקדמות, והפגיעה בו משתקת הלכה למעשה את יכולת הייצור הימית של המשטר.