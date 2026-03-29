התראה מטאורולוגית בישראל: "בשעות הקרובות"

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר התראה לקראת השעות הקרובות. מה צפוי לקרות ואיך צריך להתנהג?

השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר אזהרה צהובה על שטפונות בזק במדבר יהודה וים המלח ובצפון מערב הנגב, החל ב-29/03 מהשעה 8:00 עד השעה 16:00 אחר הצהריים.

למה ניתן לצפות

תיתכן זרימה בערוצי נחלים

תיתכן היווצרות פתאומית של שיטפונות בזק בנחלים

תיתכן חסימת כבישים במקומות המועדים

תיתכן הצטברות של סחף על כבישים במקומות המועדים

כיצד מומלץ להתנהג

יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם

יש להישמע להוראות האחראים בשטח

יש להימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם ברגל וברכב. בהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח

יש להימנע מלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה