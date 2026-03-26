השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לסוף השבוע

ברקע המערכת החורפית המשמעותית שפוקדת את איזורינו, השירות המטאורולוגי מעדכן כי כמויות משקעים גבוהות ירדו ביממה האחרונה בנגב המערבי. בקיבוץ סעד ירדו 74 מ"מ ובכפר עזה 55 מ"מ. בשפלה ובגוש דן ירדו 30-40 מ"מ.

בנגב ירדו כמויות משקעים של 10-25 מ"מ עם שיא משקעים בערד של 25 מ"מ במספר שעות. ברחבי הדרום התפתחו שיטפונות נרחבים בעיקר בערבה המרכזית והצפונית ונחלי ים המלח.

היכן יתרכזו הגשמים? במערב בנגב, באיזור הבשור ועד ניצנה עם צפי להצפות באזורים הללו והמשך שיטפונות בנחלי ים המלח.

משעות הערב היום כבר נרגיש היחלשות בגשמים, אך הם יוסיפו לרדת מדי פעם גם מחר בצפון ובמרכז, ועד הערב יפסקו לחלוטין. בשבת כבר ללא גשם ברוב האזורים.