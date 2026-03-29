עמית סגל מעורר סערה: "נפלת על הראש? תחזור בך!"

פרשן חדשות 12 עמית סגל, עורר אמש (שבת) סערה ברשת, לאחר שאמר בשידור חי כי "למרבה הצער יש טרור יהודי".

בדבריו אמר סגל: "הרבה יותר מסוכן היום להיות יהודי ביהודה ושומרון מאשר ערבי, אין על זה בכלל מחלוקת, אבל הטרור הזה פוגע במפעל ההתיישבות.

צריך לעשות כל דבר כדי לעצור את זה, כולל החזרת המעצרים המנהליים, אין מנוס מהדבר הזה".

בתגובה, אנשי ימין רבים תקפו אותו על כך בחריפות. ‏פעיל הימין יגאל מלכה כתב: "החזרת המעצרים המנהליים? ‏באמת עמית???

‏אני עוד מעט אתחיל לחשוש כמו הקפלניסטים שיש אצלנו במחנה קריאות להשמדת הדמוקרטיה. ‏מה דעתך במקום זה לגרום לצהל והממשלה להתחיל להזיז את הישבן ולהעיף משם את כל סוכני הכאוס משמאל ומחו"ל שמחרחרים מלחמה?





‏להתחיל להגיב באפס סובלנות לכל אירוע של זריקת אבנים ובקתבים בכבישים? ‏בשניה שזה קורה פתרת את הכל".

עוד כתבו לסגל: "תתבייש לקרוא לשחרור הארץ "טרור", שמאלן. תתבייש לקרוא לפגוע בגיבורים לאומיים שלך!".

פעיל ההתיישבות אלישע ירד כתב: "‏עמית סגל מצטרף הערב לקמפיין וקורא להשבת המעצרים המנהליים כנגד מתיישבים, בנימוק שמעשיהם "פוגעים במדינה" בניגוד לדברים אחרים.

‏תוהה רק איך הוא מגדיר את הרכבת האווירית של ההברחות שהאויב הבדואי מנהל כאן כבר חודשים, ולא זוכה אפילו למעצר מנהלי בודד. ומי העיתונאים היחידים שדואגים לסקר את ה7.10 הבא שמתרקם לנגד עינינו? אלחנן גרונר ועוד בן אדם וחצי. שאר העיתונאים כמו סגל מעדיפים לעסוק בהבלים אחרים.

‏לצערי עוד ועוד אנשים מתגלים כחסרי עמוד שדרה, ונסחפים עם הלך הרוח של השמאל בלי להבין אפילו את תפקידם השימושי בקמפיין".