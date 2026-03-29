אביו של משה שנפל בלבנון בהספד מצמרר: "ליבי נשבר"

אביו של סמל משה יצחק הכהן כץ, ספד לו בכאב: "בני הבכור, בעל תשוקת החיים, נפל בלבנון. ליבי נשבר"

מנדי כץ, אביו של משה שנפל בלבנון, ספד לבנו בכאב בחשבון הפייסבוק שלו: "בטרגדיה שלא תתואר, אני מצטער להודיע שבני נפל בקרב בלבנון.

בני הבכור, בעל תשוקת החיים. קבורתו תיערך מחר בישראל. ליבי נשבר והפצע פתוח".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, דובר צה"ל התיר לפרסום, כי סמל משה יצחק הכהן כץ, בן 22, מניו הייבן, קונטיקט, לוחם בגדוד 890, חטיבת הצנחנים, נפל בקרב בדרום לבנון.

באירוע הקשה בו נפל כץ ז"ל, נפצעו באורח בינוני שלושה לוחמים נוספים מכוחותינו. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, משפחותיהם עודכנו.



