תיעוד קטלני: מחבלי חיזבאללה מחוסלים מטווח אפס

כוחות חטיבה 5 בפיקוד אוגדה 91 ממשיכים בהגנה הקדמית להרחבת מרחב האבטחה להגנה על תושבי צפון.
הכוחות חיסלו בימים האחרונים יותר מ-30 מחבלים בארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם כ-10 מחבלים מיחידת ׳כוח רדואן׳. המחבלים חוסלו במבצעים שונים של כוחות החטיבה במסגרת תקיפות של חיל האוויר, ירי טנקים, צלפים ורחפנים.
בפעילות נוספת, כוחות החטיבה זיהו מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה פועלים במבנה במרחב. דקות לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו את המבנה וחיסלו את המחבלים.
בנוסף, הכוחות השמידו עשרות תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה ואיתרו מצבורי אמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה.
צה״ל ממשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.
