13 עצורים בהפגנת שמאל לא חוקית בתל אביב נגד המלחמה

המשטרה עצרה הערב 13 מפגיני שמאל שהתעמתו עם שוטרים בפיזור הפגנה לא חוקית נגד המלחמה. תקנות פיקוד העורף אוסרות התקהלות בשטח פתוח

המשטרה עצרה הערב 13 מפגיני שמאל בזמן הפגנה לא חוקית נגד ההפגנה ברחבת הבימה בתל אביב.

לפי תקנות פיקוד העורף, אסור להתקהל בשטח פתוח ולכן ההפגנה לא קיבלה אישור.

במשטרה אומרים כי "עם תחילת המחאה שהתקיימה הערב ללא תאום עם המשטרה ברחבת הבימה, הבחינו השוטרים במפגינים, שהתקהלו במקום בניגוד להנחיות פיקוד העורף ותקנות לשעת חירום האוסרות על התקהלות בעת הזו"

פיזור הפגנת השמאל בתל אביב (דוברות המשטרה)

במסגרת הערכת מצב עם נציג פיקוד העורף שהתקיימה בשטח, לעצם קיום ההפגנה והתקהלות בנסיבות הביטחוניות הקיימות. הובהר כי קיים סיכון ממשי לחיי אדם ובהתאם לכך, ממ"ר ירקון, תנ"צ צחי שרעבי הורה על פיזור ההתקהלות. קצין משטרה הכריז על פיזור ההפגנה ומפירי הסדר שלא נשמעו להוראות השוטרים, ייצרו עימותים עם השוטרים, במהלכם נעצרו 13 מפירי סדר.

"יש מי שבוחר להתעמת עם שוטרים"

עוד הוסיפו במשטרה: "משטרת ישראל נמצאת בתקופה מאתגרת ומתוחה עד הקצה, בריבוי משימות מורכבות בזירות נפילה והרס, לצד אכיפת עבירות תנועה ואירועי פשיעה שלא פוסקים בעת מלחמה, לצערנו יש מי שבוחר להפר את הנחיות פיקוד העורף ולהתעמת השוטרים שנמצאים יום וליל בשמירה על ביטחונו ושלומו של הציבור.

אנו קוראים לציבור המפגינים, להישמע להנחיות פיקוד העורף בכפוף לתקנות לשעת חירום ולפעול בהתאם".