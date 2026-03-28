צה"ל חיסל את כתב הטלוויזיה של חיזבאללה בדרום לבנון

צילום: מחשבון הטוויטר של עלי שועייב

עלי שועייב עם מצלמה שנגנבה ממוצב צה"ל

עלי שועייב עם מצלמה שנגנבה ממוצב צה"ל צילום: מחשבון הטוויטר של עלי שועייב

באיחור של כמה שנים, צה"ל חיסל את עלי שועיב - כתב רשת הטלוויזיה של חיזבאללה 'אל מנאר'. שועיב היה פרובוקטור שהתעמת עם כוחות צה"ל וחשף מיקומי יחידות במסווה של עיתונאי

מבצע שאגת הארי היום ה-29. באיחור של כמה שנים, צה"ל חיסל את כתב חיזבאללה בדרום לבנון - עלי שועיב.

חיסולו של עלי שועיב (דובר צה"ל)

שועיב שימש כמחבל בארגון חיזבאללה במסווה של עיתונאי ברשת 'אלמנאר', תוך שפעל באופן עקבי לחשוף את מיקומם של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ובקו הגבול, ועמד בקשר רציף עם מחבלים נוספים ביחידת 'כוח רדואן' בפרט ובארגון בכלל.

פרובוקטור ואיש מודיעין של חיזבאללה

הוא זכור כמי שהיה מגיע לקו הכחול (קו הגבול בין ישראל ללבנון) וחוצה אותו במקום שאין גדר כשהוא חוסה תחת ההגנה של היותו עיתונאי. בתחילת המלחמה התלווה למחבלי חיזבאללה שירו לעבר עמדות צה"ל ולקח מזכרות בהן מצלמות אבטחה שהגנו על הגבול.

בצה"ל המתינו עם החיסול במשך שנים, בגלל החשש כי מדובר בעיתונאי. הפעם נראה כי נחצה הגבול, תרתי משמע. בצה"ל אומרים כי גם במהלך מבצע "שאגת הארי", המשיך בפעילותו ודיווח על מיקום של כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון.



