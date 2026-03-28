הרוג מפגיעה בתל אביב, החות'ים הצטרפו ללחימה

אסון מהלך השבת, ויאצ'סלב וידאמנט, בן 52 מאשדוד נהרג מפגיעת טיל בתל אביב. בנוסף 19 נפצעו קל מפגיעת טיל באשתאול. לראשונה מתחילת המלחמה החות'ים הצטרפו, ושיגרו טיל לישראל. בגזרה הצפונית שני קצינים נפצעו באורח קשה מפגיעת נ"ט. במוצאי שבת החות'ים שיגרו כטב"מ לאזור אילת, הכטב"מ יורט.

בלבנון חוסלו כתב אל מנאר עלי שעיב והכתבת פאטמה פתוני מאל מידיאן שני גופי תקשורת המזוהים עם ארגון הטרור חיזבאללה. באיראן המשטר הודה בבפגיעה כלכלית קשה לאחר שצה"ל השמיד את מפעלי הפלדה המרכזיים של השלטון.

במהלך השבת דובר צה"ל בערבית המשיך בפינוי דרום לבנון דובר הזהיר 7 כפרים בדרום לבנון: "פעילות חיזבאללה מחייבת את צה"ל לפעול נגדו בעוצמה באזורים האלו. עליכם להתפנות מבתיכם מיד ולנוע מצפון לנהר א-זהראני"

הח'ותים החלו ב ירי בשעה 06:50, טיל אחד שיורט ובשעה 11:00 טיל

שיוט אחד שיורט. הערב יורט כתבמ באילת. מתבצעות הערכות מצב בנושא.

מתוך 250 שיגורים מלבנון רק 23 חצו לישראל

בנושא נתוני שיגורים, יממה אנחנו סופרים משעה 06:00 עד 06:00 ביום שלאחריו. ביממה הנוכחית מלבנון נורו 250 וחצו 23 ומאיראן נורו כ- 40 וחצו 10. משעות הבוקר ועד עכשיו, מלבנון חצו 5 ומאיראן 6.

בהיבט ההעמקה בתע"ש האיראנית ההערכה שתוך מספר

ימים נשלים את כל התקיפות ההכרחיות והחיוניות. זה הישג גדול ואנחנו ממשיכים להעמיק בכל רחבי איראן.

בהיבט הכלכלי צהל ממשיך את העמקה על מנת לצמצם את יכולות הייצור שלו. מדובר בכל רכיבי התעשייה הצבאית, לרבות הטק"ק, הטק"א ועוד – הערכת ההישג היא כרגע %70.