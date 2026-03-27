דיווח בארה"ב: זה כמות הטילים האיראניים שהושמדו במלחמה

חודש אחרי תחילת המלחמה באיראן, ארה"ב יכולה לקבוע בוודאות שכשליש מארסנל הטילים האיראניים הושמד - כך דווח היום (שישי) ברשת רויטרס. הנתונים סותרים את טענותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שטען אמש ש"לאיראן נותרו מעט מאד טילים".



לפי הדיווח, לצד שליש הארסנל שהושמד במלחמה, שליש נוסף ככל הנראה נפגע, ניזוק או נקבר בהריסות מתחת לאדמה. עם זאת, מצבם של הטילים הללו לא ברור או מאומת בשלב זה.

גורם המעורה במודיעין האמריקני אמר כי המודיעין דומה בנוגע ליכולות הכטב"מים של איראן, כשיש מידע כי שליש מהם הושמדו בוודאות.

כאמור, הערכות המודיעין סותרות את דבריו של הנשיא טראמפ על כמות הטילים שנותרו לאיראן. רק אתמול טראמפ אמר כי עד כה הושמד 90 אחוז ממלאי הטילים של איראן, כשלדבריו "הם הובסו ואין להם איך לחזור מזה. אנחנו נעים בחופשיות מעל הערים והעיירות שלהם ונהרוס את כל הטילים והכטב"מים שהם מייצרים".