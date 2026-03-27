היתקלות דרמטית בלבנון: מחבל חיזבאללה פתח באש - וחוסל

מחבל חיזבאללה יצא מפיר תת קרקעי בדרום לבנון ופתח באש לעבר כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 - שהשיבו באש וחיסלו אותו. לא דווח על נפגעים לכוחות

ט' ניסן התשפ"ו
רגעי ההיתקלות בלבנון צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל פרסם כעת (שישי) תיעוד דרמטי מהיתקלות שהתרחשה בדרום לבנון בין כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 למחבל חיזבאללה - שחוסל אחרי שניסה לירות לעבר הכוחות.

האירוע החל כאשר כוחות צוות הקרב זיהו מחבל מארגון הטרור יוצא מפיר תוך שהוא פותח באש לעברם. במהירות ובחתירה למגע, הכוחות השיבו באש וחיסלו את המחבל. עוד הובהר כי אין נפגעים בקרב הלוחמים. 

דובר צה"ל
המחבל והנשק
צילום: דובר צה"ל

לאחר מכן, כוחות החטיבה ויחידת יהל״ם סרקו את המרחב ואיתרו את הפיר ממנו יצא המחבל. במתחם אותרו מפות ואמצעי לחימה מסוגים שונים ובהם נשקים, טילי RPG וביגוד לשהייה ממושכת.

דובר צה"ל
משגרי הטילים שאותרו
צילום: דובר צה"ל

מדובר צה"ל נמסר כי "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני, ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל".

צה"ל חטיבה 401 דרום לבנון חיזבאללה

