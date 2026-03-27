בכנסייה בדרום לבנון צה"ל חשף מנהרת טרור ששוקמה בהפסקת האש

מאמצי השיקום של חיזבאללה נחשפים: במהלך פעילות של לוחמי חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 בדרום לבנון, כוחות צה"ל איתרו מרחב לחימה תת-קרקעי פעיל של חיזבאללה במרחב כנסייה בכפר אלחיאם. במהלך הסריקות במרחב הלחימה, הכוחות חשפו ואיתרו פיר ותוואי תת-קרקעי שהוקם במרחב הכנסייה.

המנהרה שנחשפה בכנסייה בלבנון (צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי המנהרה אותרה לראשונה בתמרון הקודם בדצמבר 2024, כשהכוחות טיהרו אותו מאמצעי לחימה וממחבלים. עם זאת, במהלך הסריקות שבוצעו במרחב הכנסייה לאחרונה, הכוחות איתרו שלושה פירים נוספים שחיזבאללה הקים במהלך הפסקת האש - דבר המעיד על השמשה מחדש של התשתית במרחב.

"השימוש החוזר במרחב זה מוכיח את דפוס הפעולה החוזר של חיזבאללה, בו הוא ממשיך לנצל באופן ציני את אזרחי מדינת לבנון כמגן אנושי ומשתמש באופן שיטתי במוסדות דת ובתשתיות אזרחיות למטרות צבאיות" נמסר. "שימוש מכוון במוסדות דת אזרחיים לצרכים צבאיים מהווה הפרה של הדין הבין-לאומי. צה"ל מדגיש כי פעולתו במרחב הכנסייה בוצעה בעקבות מודיעין מדויק המצביע על פעילות חיזבאללה במרחב והפיכתו למרחב לחימה פעיל".