צה"ל חושף פרטים חדשים על הלחימה העצימה בלבנון

צה"ל מעמיק את התמרון הקרקעי בדרום לבנון במטרה לשנות את המציאות הביטחונית. מאות מחבלים חוסלו בהיתקלויות פנים אל פנים ומהאוויר, לצד השמדת מאות מבנים צבאיים ותשתיות טרור

פרטים חדשים שהותרו היום לפרסום שופכים אור על המבצע הקרקעי להסרת האיום בצפון. אוגדות 91 ו-146 ממשיכות במאמץ ההגנה הקדמי תוך השמדת תשתיות אויב במרחב הגדר. בימים האחרונים הצטרפה אוגדה 162 לפעילות הקרקעית הממוקדת לצורך הרחבת מרחב האבטחה בגיזרה.

לוחמי אוגדה 146 השמידו למעלה ממאה מבנים צבאיים שהיוו איום מוחשי על יישובי הגליל. כוחות האש של האוגדה ביצעו עד כה יותר מתשע מאות תקיפות נגד מטרות טרור. במקביל, לוחמי אוגדה 162 חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה רבים המיועדים לפגיעה בכוחותינו.

חטיבת האש של אוגדה 91 רשמה הישג משמעותי עם חיסול של למעלה מ-380 מחבלים. הכוחות מבצעים סגירות מעגלים מהירות נגד משגרים שביצעו ירי לעבר יישובי הגליל והגולן. ריכוז מאמץ מיוחד מופנה לחיסול פעילי כוח רדואן ולהשמדת עמדות נ"ט ותצפית בשטח.

המערכה על צמצום הירי לעורף

במאמץ ההתקפה הרחב חוסלו עד כה למעלה מ-750 מחבלים בכלל גזרות הלחימה בלבנון. חיל האוויר ואגף המודיעין פועלים בשיתוף פעולה הדוק להשמדת מרכזי הכובד בביירות ובדרום. צה"ל שם לעצמו יעד מרכזי לצמצם את ירי התלול-מסלול המופנה לעבר עורף מדינת ישראל.

מרבית הירי של חיזבאללה מופנה כיום לעבר הכוחות הקרקעיים הפועלים בתוך דרום לבנון. צה"ל פועל בנחישות לעקור את תשתיות השיגור ולפגוע במחסני אמצעי לחימה של הארגון. הפעילות המבצעית נמשכת מסביב לשעון כדי להבטיח את שינוי המציאות היסודי בגבול הצפוני.

נזכיר כי הלחימה הקשה גובה מחיר כבד וכואב מאוד עם נפילתם של לוחמינו בקרבות. אתמול הותרו לפרסום שמותיהם של סמ"ר אורי גרינברג ז"ל וסמל אביעד אלחנן וולנסקי ז"ל. הלוחמים נפלו בקרבות בדרום לבנון בעת הגנה על יישובי הצפון וביטחון מדינת ישראל.

האוגדות השונות ממשיכות להתקדם לעבר יעדים נוספים במטרה להשלים את משימת השמדת התשתיות. צה"ל ימשיך ללוות את המשפחות השכולות ולתמוך בלוחמים הפצועים המאושפזים בבתי החולים השונים. המערכה בצפון תימשך ככל שיידרש עד להשבת הביטחון המלא לתושבי האזור כולם.