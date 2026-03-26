הותר לפרסום: אורי פרץ הוא ההרוג שנפגע מפגיעת רקטה בנהריה

עיריית נהריה פרסמה הודעה על הירצחו של תושב העיר, לאחר שנפגע מטיל: "מבקשים לחבק ולחזק את הוריו, אשתו, ילדיו וכל בני המשפחה בשעה קשה זו"

הותר לפרסום הערב (חמישי) כי הגבר שנהרג מפגיעת טיל שנורה מלבנון היום הוא אורי פרץ, תושב נהריה.

העירייה פרסמה הודעה על כך, וזו לשונה: "העיר נהריה משתתפת בצערה הכבד של משפחת פרץ על הירצחו של אב המשפחה, אורי פרץ, שנפגע בירי שבוצע אחר הצהריים מלבנון לעבר העיר. בשם תושבי העיר, אנו מבקשים לחבק ולחזק את הוריו, אשתו, ילדיו, וכל בני המשפחה בשעה קשה זו".

נזכיר כי הירי הקטלני התרחש היום לאחר שאזעקות צבע אדום נשמעו אחר הצהריים בגליל המערבי, מראש הנקרה ועד שבי ציון, בעקבות ירי מלבנון.

צוותי מד"א עדכנו תחילה על שני פצועים מהירי בנהריה, בהם גבר כבן 30 במצב אנוש וגבר כבן 50 במצב קשה. מספר דקות לאחר מכן נקבע מותו של הפצוע אנוש, אורי פרץ ז"ל.