אזעקות במרכז ובשרון: 6 רקטות מלבנון יורטו, ללא נפגעים

פיקוד העורף הפעיל התרעות צבע אדום במספר גזרות, אזעקות הופעלו בדקות עוקבות במרכז הארץ והשרון מד"א: אין דיווח על נפגעים בגוף

התרעות צבע אדום הופעלו הלילה (חמישי) במספר מוקדים במרכז הארץ ובאזור השרון, בעקבות שיגור 6 רקטות מלבנון שיורטו, ללא התרעה מוקדמת.

הופעלו אזעקות באזור השרון, ירקון ודן, בין היתר בערים פתח תקווה, בני ברק, קריית אונו, רמת גן וראש העין, לצד יישובים נוספים. דקה לאחר מכן, בשעה 01:17, הורחבו ההתרעות ליישובים נוספים בשרון, בהם כפר סבא, הוד השרון וטירה.

אזעקות נוספות הופעלו בשרון ובדן, בין היתר ברעננה, רמת השרון ובאזור תל אביב עבר הירקון.

לרוב היישובים ניתנה התרעה של כדקה וחצי להיכנס למרחב מוגן. במד"א עדכנו כי לא התקבלו דיווחים על נפגעים בגוף.