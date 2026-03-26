נסיכה אמיתית: אן האת'ווי זכתה בתואר "אגדת דיסני" לשנת 2026

עולם הבידור מצדיע לאחת השחקניות האהובות והמוערכות ביותר בדורנו: אולפני דיסני הכריזו הערב (חמישי) רשמית כי אן האת'ווי תיכנס להיכל התהילה היוקרתי של החברה ותוכרז כ"אגדת דיסני" (Disney Legend) במסגרת אירוע D23 הקרוב.

התואר מוענק לה על תרומתה רבת השנים למותגי החברה – החל מהופעותיה האיקוניות בלייב-אקשן ועד לתפקידי דיבוב בלתי נשכחים. בפעם הקודמת זכתה בתואר הנחשק מיילי סיירוס, כוכבת הסדרה "האנה מונטנה".

המסע לממלכת ג'נוביה ומעבר לה

הקשר של האת'ווי עם דיסני החל בשנת 2001, כשתפקידה כנערה המגושמת שהופכת לנסיכה, מיה תרמופוליס, ב"יומני הנסיכה", הפך אותה בן לילה לכוכבת עולמית. היא חזרה לתפקיד בסרט ההמשך ב-2004, ומאז ביססה את מעמדה כשחקנית ורסטילית המסוגלת לעבור בקלות בין דרמות תקופתיות לפנטזיה מודרנית.

במהלך השנים, האת'ווי העניקה חיים לדמויות מגוונות תחת המטרייה של דיסני וחברות הבת שלה:

פנטזיה: גילום ה"מלכה הלבנה" המרהיבה בסרטי "אליס בארץ הפלאות" ו"אליס מבעד למראה" של טים ברטון.

קולנוע לכל המשפחה: הופעות בלתי נשכחות ב"הקסם של אלה" (2004) ודיבוב דמותה של ג'ול בסרטי "ריו" (אולפני Blue Sky).

דיבוב וטלוויזיה: השתתפות בסדרות כמו "משפחת סימפסון" (עליה זכתה בפרס אמי) ודיבוב בגרסה האנגלית של קלאסיקת האנימה "ממלכת החתולים".

שיא של קריירה ועתיד מבטיח

הבחירה בהאת'ווי לאגדת דיסני מגיעה בנקודת זמן מרגשת במיוחד. לצד ארון פרסים עמוס הכולל אוסקר, גלובוס הזהב ובאפט"א, השחקנית נמצאת כעת במוקד ההתעניינות הציבורית לקראת עלייתו לאקרנים של הסרט "השטן לובשת פראדה 2" במאי 2026. חזרתה לדמותה של אנדי זאקס נחשבת לאחד האירועים הקולנועיים המצופים של השנה.

הטקס הרשמי צפוי להיערך בקיץ הקרוב, שם תצטרף האת'ווי לרשימה מצומצמת של אמנים שהטביעו חותם בל יימחה על ההיסטוריה של וולט דיסני.

בנוסף לכוכבת הקולנוע, גם האחים ג'ונאס זכו בטייטל הנחשק "אגדות דיסני" בקטגוריית הטלוויזיה. זאת במקביל לזכייה של אן האת'וויי כאגדת דיסני בתחום הקולנוע.