בתום הערכת מצב: אלו הנחיות פיקוד העורף המעודכנות

בתום הערכת מצב הוחלט כי מדיניות ההתגוננות תישאר ללא שינוי עד ליום שבת בשעה 20:00 • באילו יישובים לא יתקיימו לימודים, היכן הוגבלו ההתקהלויות ומהן ההנחיות למקומות העבודה?

בתום הערכת מצב ביטחונית, הודיע פיקוד העורף כי מדיניות ההתגוננות הנוכחית תישאר בתוקפה עד ליום שבת, ה-28 במרץ 2026, בשעה 20:00. ההנחיות מחלקות את הארץ לאזורי פעילות על פי רמת הסיכון, וחשוב להתעדכן בסטטוס היישוב שלכם.

אזורי קו העימות, הצפון, המרכז והדרום

באזורים אלו, הכוללים בין היתר את קו העימות, גולן צפון, גליל עליון, מרכז הגליל, המפרץ, העמקים, השרון, דן, ירושלים, השפלה, עוטף עזה ומרכז הנגב, נקבעו ההנחיות הבאות:

פעילויות חינוכיות: אין לקיים פעילויות חינוכיות.

התקהלויות ושירותים: ניתן לקיים התקהלויות של עד 50 אנשים, ובלבד שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מקומות עבודה: ניתן לקיים פעילות במקום שמאפשר הגעה למרחב מוגן תקני בזמן המוגדר.

אזורי גולן דרום, גליל תחתון, שומרון ויהודה

באזורים אלו (למעט החרגות ספציפיות המופיעות במפה), ההנחיות מקלות מעט יותר:

פעילויות חינוכיות: ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

התקהלויות ושירותים: בשטח פתוח – עד 50 אנשים. במבנה – עד 100 אנשים (בכפוף לזמינות מרחב מוגן).

מקומות עבודה: פעילות רגילה בכפוף להגעה למרחב מוגן תקני.

שימו לב: בכל רחבי הארץ, חופי הרחצה נותרים סגורים לציבור בשלב זה.

בפיקוד העורף מדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להוראות המצילות חיים. במקרה של קבלת התרעה, יש להיכנס למרחב המוגן ולשהות בו 10 דקות. ניתן למצוא את ההנחיות המפורטות והמדויקות לפי יישוב באתר הרשמי של פיקוד העורף (oref.org.il).