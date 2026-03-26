צה"ל מאשר: חוסל המחבל שפיקד על ירי הנ"ט לצפון

בצה"ל אישרו כי חסן מוחמד בשיר, מפקד בכיר במערך הנ"ט של חיזבאללה, חוסל בדרום לבנון. בשיר פיקד על ירי הנ"ט לעבר ישובי הצפון במהלך השנתיים האחרונות

שעות אחרי מטח הירי הכבד לעבר נהריה, דובר צה"ל אישר כעת (חמישי) כי חיל האוויר, בהובלת פיקוד הצפון, תקף אמש בכפר חג'יר וחיסל את חסן מוחמד בשיר, מפקד בכיר במערך הנ"ט של חיזבאללה, שפיקד על ירי הנ"ט לעבר ישובי הצפון במהלך השנתיים האחרונות.

בצה"ל אמרו כי "במסגרת פעילותו בשיר קידם מאות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. בנוסף, בשיר פיקד על מספר חוליות מחבלים שביצעו ירי נ"ט מתמשך לעבר צפון הארץ. במהלך החודשים האחרונים החל להשתלב במערך הנ"ט בצפון הליטאני ופועל מאז להכשרת מחבלים רבים".

"חיסול חסן מוחמד בשיר פוגע ביכולת של ארגון הטרור חיזבאללה, להמשיך ולקדם מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל" נמסר. "צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה שבחר להצטרף למערכה ולפעול בחסות משטר הטרור האיראני".