מפקד פיקוד צפון: "חיסלנו מעל 750 מחבלים, דחקנו את חיזבאללה"

מפקד פיקוד צפון קיים הערכת מצב בדרום לבנון ואמר כי "עד כה חיסלנו יותר מ-750 מחבלים, השמדנו תשתיות בכל רחבי לבנון ומפעילים לחץ על חיזבאללה"

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, קיים היום (חמישי) הערכת מצב בדרום לבנון. בדבריו התייחס להמשך המערכה מול חיזבאללה וטען כי ארגון הטרור נדחק החוצה מהאזור.

"הרחבנו את הפעילות הקרקעית שלב אחד קדימה כדי להרחיב את מרחב האבטחה" אמר מילוא. "אנחנו פועלים על פי תוכנית סדורה על מנת לפגוע ולדחוק את האויב ולהרחיק איום למען הגנה טובה יותר על תושבי הצפון".

"אנחנו רואים הישגים משמעותיים הן בתקיפות מהאוויר והן בהתקפה של לוחמינו בדרום לבנון שנתקלים באויב פנים אל פנים" הוסיף. "עד כה חיסלנו יותר מ-750 מחבלים, השמדנו תשתיות בכל רחבי לבנון ואנחנו ממשיכים את הפגיעה העמוקה במרכזי הכובד של הארגון. אנחנו מפעילים לחץ על חיזבאללה, דוחקים אותו צפונה ומשמידים לו יכולות".

בסיכום דבריו אמר כי "אני רוצה לחזק את תושבי הצפון בתקופה מורכבת זו, אני מודע לקושי איתו אתם מתמודדים ביום יום. אני רוצה להגיד לכם, אנחנו פועלים במאמץ נרחב לפגוע ביכולות השיגור של הארגון בכלל האמצעים העומדים לרשותינו. המשימה שלנו ברורה עד אחרון החיילים - להגן עליכם ולפגוע פגיעה קשה בחיזבאללה, כזו שתגרום לו להתחרט שפתח בלחימה מולנו".