כ"ץ: "חיסלנו 3 מפקדים ותיקים - והיד עוד נטויה"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בלשכת הגיוס בתל השומר והתייחס לחיסולי הבכירים האיראניים: "כל מי שפועל נגד מדינת ישראל צריך לדעת שאין לו מקום להסתתר בו"

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר היום (חמישי) בלשכת הגיוס בתל השומר, ביחד עם ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא, ונפגש עם המתגייסים החדשים לחטיבת הצנחנים ויחידת הקומנדו. בדבריו התייחס להמשך הלחימה באיראן וחיסולי בכירי המשטר ומשמרות המהפכה בימים האחרונים.

כ"ץ בלשכת הגיוס (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

"דור הלוחמים שאני פוגש כאן היום הוא דור של אומץ, נחישות ואמונה בצדקת הדרך. אתם הדור שיביא את הניצחון של מדינת ישראל בכל הזירות" אמר כ"ץ. "גם אני הייתי לוחם ומפקד בצנחנים ואני יודע מה המשמעות של האחריות, השליחות, והרוח שמלווה את הלוחמים מהרגע הראשון ועד לשדה הקרב. אתם ממשיכי הדרך של דורות לוחמים שהגנו על המדינה - ועכשיו התור שלכם להכריע".

כ צילום: אריאל חרמוני\משרד הביטחון

עוד ציין כי "אנחנו פועלים בעוצמה נגד ראש התמנון - המשטר האיראני וארגון הטרור משמרות המהפכה. הלילה חיסלנו את מפקד חיל הים שלהם, והוא מצטרף לחאג׳י זאדה, מפקד חיל האוויר, ולפ'אכפ'ור, מפקד חיל היבשה. שלושה מפקדים ותיקים ומרכזיים שחוסלו באוויר, בים וביבשה - והיד עוד נטויה".

"כל מי שפועל נגד מדינת ישראל צריך לדעת שאין לו מקום להסתתר בו" הבהיר בסיכום. "אתם נכנסים היום לשורות צה"ל ברגע היסטורי. מדינת ישראל סומכת עליכם ואנחנו נעניק לכם את כל הכלים, הגיבוי והעוצמה כדי להכריע".