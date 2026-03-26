כ"ץ מאשר: "מפקד חיל הים האיראני חוסל"

שר הביטחון מאשר כי צה"ל חיסל את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, בעיר הנמל בנדר עבאס ואיים: "לכל בכירי ארגון הטרור האיראני משמרות המהפכה השולט כיום באיראן: צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר היום (חמישי) כי צה"ל חיסל את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, בעיר הנמל בנדר עבאס ואיים: "לכל בכירי ארגון הטרור האיראני משמרות המהפכה השולט כיום באיראן: צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד"

דבריו של השר כ"ץ: "אני רוצה להביע השתתפות בצער על נפילתו של סמ"ר אורי גרינברג ז"ל, שנלחם בגבורה יחד עם חבריו כדי להביא ביטחון לתושבי הצפון. תנחומיי למשפחתו ולחבריו.

"הלילה סיכל צה"ל בפעולה מדויקת וקטלנית את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, תנגסירי, יחד עם בכירי פיקוד חיל הים. האיש שהיה האחראי הישיר על פעולת הטרור של מיקוש וחסימת מיצרי הורמוז לשיט - פוצץ וסוכל".

מסר ברור לראשי ארגון הטרור האיראני

"זהו מסר ברור לכל בכירי ארגון הטרור האיראני משמרות המהפכה השולט כיום באיראן: צה"ל יצוד ויסכל אתכם אחד אחד. ברכות לצה"ל על הביצוע המושלם".

"זוהי גם בשורה חשובה לשותפינו האמריקאים כביטוי לסיוע של צה"ל בפתיחת מיצרי הורמוז, ולשותפות ההיסטורית בין נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ורה"מ בנימין נתניהו ובין שתי המדינות ושני הצבאות. אנחנו ממשיכים לפעול באיראן בכל העוצמה להשגת יעדי המלחמה".

כזכור הבוקר פורסם על החיסול דרמטי ומשמעותי בלב איראן. הבכיר שחוסל נחשב לאיש המרכזי שעמד מאחורי האיומים החוזרים ונשנים של איראן לסגור את מצר הורמוז, נתיב שיט קריטי לאספקת הנפט העולמית.

החיסול, שהתרחש באזור רגיש מבחינה צבאית, מהווה פגיעה קשה ביכולות הפיקוד והשליטה של משמרות המהפכה בזירה הימית.

נזכיר, כי החיסול מגיע בצל האיומים של איראן לסגור את מיצרי הורמוז, ובתגובה של טראמפ כי אם זה אכן יקרה הוא יפעל בכוח צבאי להשיג שליטה על המעבר.