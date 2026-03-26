בין האזעקות לנבואות - הדיבור האלוקי צועק אלינו מהכותרות

המבזק היהודי- מבט על החדשות מזווית אמונית. בתוך מציאות ביטחונית מתוחה ורב-זירתית, איתמר צור מציג מבזק חד שלא משאיר מקום לספק.

המבזק היהודי לפרשת צו (אולפן סרוגים)

בזמן שירי הטילים נשמע באוויר והאיומים מקיפים מכל עבר, צה״ל פועל בעוצמה ובנחישות בכל החזיתות – עם יוזמה, שליטה, וסיעתא דשמיא אדירה שמביאה הצלחות שלא מותירות מקום של ספק.



עם הנצח מקבל כיפת ברזל ועוצמה דרך השגחה עליונה שלמעלה מדרך הטבע.

הסיפור המיוחד הזה מתרחש אפילו עמוק יותר.

יש מציאות שצועקת שנתעורר

מתחת לפני השטח, נדמה שהמציאות עצמה מתחילה להתחבר לפסיפס עתיק של הבטחות ונבואות. תנועות הכוחות, ההסלמה האזורית, והעמידה העיקשת של אויבי ישראל - מציירים תמונה שמעוררת תחושה ברורה: זה לא מקרי.

בזירה הבינלאומית המתח גובר, והתחושה שחוזרת ונשמעת היא שזו כבר לא שאלה של “אם” – אלא של “מתי”.

ובתוך כל זה, דווקא קול אחר בוקע באם: שיר אחד, “המלחמה האחרונה” שיר שהשבוע יצא לאור על ידי חוזר השבי בר קופרשטיין יחד עם הזמר אלייצור, שיר שמגיע ללב כל יהודי מכל הקצוות ומצליח לחדור ללבבות לקלף את הקליפות ולהדליק נקודה של אמונה, תפילה וציפייה לגאולה.

אולי אין לנו נביאים לקבוע בוודאות מה יקרה מחר, אבל יש מציאות שצועקת.

מציאות שמרמזת, דוחפת, ומבקשת שנתעורר. להרים ראש. להתפלל. לצפות.

כי ברגע אחד – הכל יכול להתהפך. וברגע אחד – קול שופרו של משיח יתקע וירעיד את הלבבות.

חזק, ברור, ולא משאיר מקום לספק. עכשיו הזמן להיות מוכנים