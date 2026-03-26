יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על סלין דיון

היא התחילה כילדה ממשפחה גדולה בקנדה, שרה כבר מגיל צעיר מול קהל קטן - והפכה לאחת הזמרות הכי גדולות בהיסטוריה. עם קול בלתי נתפס, בלדות ששברו שיאים וסיפור חיים לא פשוט, סלין דיון היא הרבה מעבר לעוד כוכבת פופ. לרגל יום הולדתה - עשרה דברים שאולי לא ידעתם על האישה שמאחורי הקול האייקוני.

1. סלין דיון או סלין מארי קלודט?

מאחורי השם המוכר עומדת סלין מארי קלודט דיון, שנולדה ב-30 במרץ 1968 בקנדה. היא גדלה במשפחה גדולה במיוחד, 14 אחים ואחיות, והייתה הצעירה מכולם.

2. הכל התחיל במשפחה

עוד לפני הבמות הגדולות, סלין שרה יחד עם המשפחה שלה. כבר בגיל חמש עלתה לבמה במועדון קטן של הוריה - רגע שהתחיל קריירה מטורפת.

3. מי שהאמין בה - שינה לה את החיים

כשהייתה רק בת 12, המנהל רנה אנג'ליל שמע אותה - והחליט ללכת עליה עד הסוף. עד כדי כך שהוא משכן את הבית שלו כדי לממן את האלבום הראשון שלה.

סלין דיון ורנה אנג'ליל. צילום: ללא

4. היא בכלל התחילה בצרפתית

לפני שהפכה לכוכבת בינלאומית, סלין הייתה סופרסטארית בקנדה ובצרפת - עם אלבומים בצרפתית בלבד שהפכו ללהיטים ענקיים.

5. הזכייה שהקפיצה אותה לעולם

ב-1988 היא ייצגה את שווייץ באירוויזיון - וזכתה במקום הראשון. זו הייתה נקודת מפנה שהכניסה אותה לתודעה האירופית והבינלאומית.

6. הפריצה הגדולה - הוליווד

הקפיצה האמיתית הגיעה עם השיר "Beauty and the Beast", ואחר כך עם הלהיט הענק מ"טיטניק" - "My Heart Will Go On", שהפך לאחד השירים הכי מפורסמים בעולם.

7. קול שמוכר מיליונים

סלין דיון היא לא רק זמרת מצליחה - היא אחת האמניות שמכרו הכי הרבה בהיסטוריה, עם מאות מיליוני אלבומים ברחבי העולם.

8. גם אהבה גדולה - וגם כאב גדול

היא נישאה למנהל שלה, רנה אנג'ליל, שהיה מבוגר ממנה משמעותית. אחרי שנים יחד ושלושה ילדים, הוא נפטר ב-2016 - רגע ששבר אותה והוביל להפסקה מהקריירה.

סלין דיון צילום: Georges Biard

9. מתמודדת עם מחלה נדירה

בשנים האחרונות סלין חשפה כי היא סובלת מתסמונת האדם הנוקשה - מחלה נוירולוגית שמשפיעה על השרירים ועל הקול שלה, ואילצה אותה לבטל הופעות.

10. ועדיין - רגעים של ניצחון

למרות הכל, היא חזרה לבמה, כולל הופעה מרגשת בטקס הפתיחה של אולימפיאדת פריז 2024, שהוכיחה שהיא עדיין כאן, גם אחרי כל מה שעברה.