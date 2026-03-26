וויטקוף: "יש סימנים חזקים שאפשר להגיע להסכם"

שליח הבית הלבן למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס היום (חמישי) למגעים מול איראן על סיום המלחמה וטען כי ניתן להגיע להסכם עם טהרן.

"מדינות רבות מהאזור פנו אלינו כדי לסיים את המלחמה בדרכי שלום" אמר וויטקוף. "הצגנו לאיראן תכנית של 15 נקודות שיכולה להיות מסגרת להסכם, העברנו את זה אליהם דרך פקיסטן - וזה הוביל לשיחות חיוביות. אנחנו נראה לאן דברים מובילים, ואם נצליח לשכנע את איראן שהם הגיעו לנקודה שבה אין להם אלטרנטיבה טובה יותר".

לטענתו, "יש לנו סימנים חזקים שניתן להגיע להסכם, וזה יהיה דבר נהדר לאיראן ולעולם כולו. איראן מחפשת נתיב יציאה, ואנחנו אמרנו לה לא לעשות שוב חישוב שגוי".