הבכיר חושף: זו הסיבה לעלייה בקצב השיגורים לעבר ישראל

שגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מתייחס להתגברות קצב הירי לעבר ישראל, ומעריך כי העלייה בשיגורים מלבנון ומאיראן אינה מקרית.

אסולין אמר: "יש בהחלט הגברה בירי, וזה מעיד על ניסיון לייצר תמונת סיום". לדבריו, מדובר במהלך תודעתי שמכוון להשפיע על המשא ומתן המתנהל בין ארצות הברית לאיראן.

אסולין מסביר כי טהרן מנסה לחבר את הזירה הצפונית להסדר עתידי: "האיראנים רוצים לעצב את נקודת הסיום דרך אש, לירות כמה שיותר כדי להשיג עמדת פתיחה טובה יותר".

"עם זאת, הוא מסייג: "זו תפיסה שלהם, נקווה שזה לא באמת הסיום".