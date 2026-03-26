שעון קיץ 2026: כך תהיו בטוחים שהטלפון יעבור לשעון קיץ

הלילה נחליף את שעון החורף בשעון קיץ, ובמקום לקום לבוקר מבולבל ומעייף ולתהות אם השעון בסמארטפון שלנו טרח לזוז שעה קדימה, צפו במדריך הפשוט להזיז את השעון ידנית

הלילה, בין חמישי לשישי, מדינת ישראל תעבור משעון חורף לשעון קיץ שיימשך כ-7 חודשים, ולמרות שברוב ימי השנה אנו סומכים על הסמארטפון שלנו, נותנים לו לנווט לנו את הדרך ולשמור על התמונות של היקרים לנו, כשמדובר בזמן שלנו עדיף לא להסתכן ולסמוך על פלאי הטכנולוגיה אלא לעשות מעשה ולפעול.

לכן מה שאנו מציעים לכם כדי שחלילה לא תפספסו את שינוי השעה בגלל תקלה במכשיר הסמארטפון שלכם, היא לעשות את מעבר השעונים באופן יזום וידני בלי לסמוך על העדכונים האוטומטיים.

שינוי השעה באנדרואיד

היכנסו לתפריט ההגדרות (Settings)> חפשו ברשימה את אפשרות "תאריך ושעה" (Date and Time)> בטלו את אפשרות "תאריך ושעה אוטומטיים" (Automatic Date and Time)> ולסיום בחרו את אזור הזמן הנכון ואז כוונו שעה קדימה.

מאחר שיש גרסאות שונות לאנדרואיד, התפריטים שונים מעט אחד מהשני. לכן אם אתם לא מצאתם את תפריט עדכון התאריך והשעה, חפשו את "אפשרויות נוספות" בתפריט וכנראה תמצאו שם את השעון והתאריך.

שינוי השעה באייפון

היכנסו לתפריט ההגדרות (Settings)> בחרו באפשרות "כללי" (General)> מבין האפשרויות המוצגות לחצו על "תאריך ושעה" (Date & Time) > כבו את המתג של "כיוון אוטומטי" (Set Automatically)> ולסיום בחרו באזור הזמן הנכון וכוונו ידנית את השעה קדימה.