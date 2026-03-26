פרס ישראל בתחום מפעל חיים יוענק במשותף לשתי כלות

פרס ישראל תשפ"ו. שר החינוך, יואב קיש, הודיע היום כי שתי ראשי ארגוני המשפחות השכולות - שנטל בלזברג ועירית אורן גונדרס הן כלות פרס ישראל לשנת תשפ"ו בתחום מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.

ועדת הפרס התכנסה בראשותה של פרופ' מרים מרקוביץ ביטון ובהשתתפות החברים פרופ' חזי לוי וד"ר יפעת בן חי-שגב.

ועדת הפרס ציינה בנימוקיה כי הפרס מוענק לשתיהן על פעילותן הענפה והמרגשת לתמיכה במשפחות השכולות ובנפגעי טרור. עוד הדגישה הוועדה כי מדובר בדמויות מופת של מנהיגות, נתינה ואחריות לאומית, המקדישות את חייהן לליווי, לחיזוק ולמתן תקווה למי ששילמו את המחיר הכבד ביותר למען ביטחון המדינה.

מודלים ייחודיים של תמיכה המעודדים חזרה לחיים



בנימוקים נכתב כי שנטל בלזברג, באמצעות עמותת OneFamily, ועירית אורן גונדרס, באמצעות עמותת "אור למשפחות", יצרו מודלים ייחודיים של תמיכה המעודדים חזרה לחיים מלאי משמעות לצד הכאב, וכי פועלן תרם לחיזוק החוסן החברתי והאחדות בישראל.

פרס ישראל הוא הפרס החשוב והיוקרתי ביותר הניתן במדינת ישראל, והוא יוענק במוצאי יום העצמאות ה־78 למדינת ישראל.